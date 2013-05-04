Ищем опытного сеошника для оптимизации и раскрутки

Полностью переделываем сайт http://aluminiypro.ru - будет новый дизайн,

новые страницы, новые тексты. Сначала решили определиться с СЕО и найти ОПЫТНОГО сеошника.

Посредники проходите мимо, это не для вас. Все кто делает некачественно, или ставит заоблачные цены идут вместе с посредниками.

Интересует:

1. Ваши предложения по части сео-оптимизации данного сайта

2. Его дальнейшего продвижения

3. Более менее конкретные цены на все что предложите и сроки выполнения (от... до...)

4. Условия работы

Спасибо.