Необходимо составить семантическое ядро сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт9 заявок127 просмотров

Необходимо составить семантическое ядро сайта. На сайте уже есть материалы, по необходимости стоит учесть.

Ядро небольшое, около 500 страниц.

12 лет назад
nitro80
44 года
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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