Написати відгук про сайт російською мовою

$1
Поисковые системы (SEO)Завершен4 заявки32 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необхідно написати відгук про сайт на українській мові. Усі деталі надам в особистих повідомленнях.

4 месяца назад
marta_stepanets
Марта 
29 летУкраина
6 месяцев в сервисе
Была
18 часов назад
Выбранный исполнитель
Eleilt
17 летУкраина
4 месяца в сервисе
Была
18 дней назад
4 месяца назад
$1
1 день
UAH
Робота виконана якісно та швидко
Легкі завдання