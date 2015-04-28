Нуждаюсь в СЯ

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен1 заявка116 просмотров

Добрый день. Сайт о кофе, чае, десертах и технике. Нуждаюсь в 4х СЯ: кофе чай десерты техника. Вот сайт http://drinkshistory.ru/

10 лет назад
malakhoff1986
Андрей 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

znetalex
Артур 
47 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$60
1 день
Отличная работа! Все было сделано вовремя и без проблем!
Спасибо, рад буду сотрудничать и в дальнейшем.

Заявки фрилансеров

znetalex
Артур 
47 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад

  • Похожие заказы

  • Оптимизация и SEO продвижение сайта.

    Нужен исполнитель для оптимизации и SEO продвижения в поисковых системах Яндекс, Гугл сайта Superpilon.ru Прошу сделать предложения по работе и бюджету на: 1) оптимизацию сайта, 2) ежемесячное продвижение. ...

    Поисковые системы (SEO)22 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Оптимизация сайта

    Для сайта http://weddings-italy.ru/ нужно выполнить следующее: 1) выявить дубли и настроить необходимые редиректы 2) создать robots.txt закрыв разделы и страницы, которые не нужно индексировать ПС 3) создать Sitemap

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Продвижение сайта недвижимости

    $200

    Добрый день! Необходимо продвижение сайта по региону Крым. Переклинковку сделать, посм что можно сделать по оптимизации, в основном необходима закупка качественных ссылок Сайт yalta-partner.ru Запросы недвижимость в ялте ...

    Поисковые системы (SEO)19 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Продвижение сайта

    $500

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Хотелось бы заняться продвижением своего сайта глаголия.рф. Сайт в виде лендинга. Поэтому вопрос возможно ли продвижение лендинга? Или все-таки лучше сделать полноценный сайт. Сейчас сайт на Яндекс.Директе, и те деньги, ...

    Поисковые системы (SEO)31 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Выведение из по фильтра

    вывести сайт из по фильтра, ручных санкций нет, но у сайта все позиции за 100, домену 3 года, было плохое продвижение закупили очень оченнь много ссылок и потом сайт упал и уже 8 месяцев не ...

    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Яндекс аудит

    Нужно сделать аудит сайта для поисковой системы Яндекс. На данный момент сайт вообще не отображается на поисковой системе, причина не известна. 1. Нужно определить причину, дать советы по устранению. 2. Проверить актуальность ...

    Поисковые системы (SEO)19 заявок
    Закрыт
    10 лет назад