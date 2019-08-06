Нужен партнёр для интерне-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт9 заявок347 просмотров

Всем привет. Возможно наше сотрудничество кому-то будет интересным. 

Я подчеркну: я ищу ПАРТНЁРА, а не исполнителя за сумму в месяц. Партнёр - это ваши вложения в продвижение = извлечение прибыли с продаж. 

1) Есть интернет-магазин, написан на опенкарт, работает бизнес в целом - 7 лет

2) Нужно seo-продвижение

3) Для этого ищу партнёра, который поможет с seo-продвижением, за % от продаж. 

4) Находимся в Одессе

5) Маржинальность бизнеса от 15 до 25%

6) Офис/логистика/менеджер присутствует

Нужен специалист на долгосрочную песпективу. Зарабатывать здесь можно всем. 

Opencart
6 лет назад
mazaalay
Евгений 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

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