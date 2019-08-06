Нужен партнёр для интерне-магазина

Всем привет. Возможно наше сотрудничество кому-то будет интересным.

Я подчеркну: я ищу ПАРТНЁРА, а не исполнителя за сумму в месяц. Партнёр - это ваши вложения в продвижение = извлечение прибыли с продаж.

1) Есть интернет-магазин, написан на опенкарт, работает бизнес в целом - 7 лет

2) Нужно seo-продвижение

3) Для этого ищу партнёра, который поможет с seo-продвижением, за % от продаж.

4) Находимся в Одессе

5) Маржинальность бизнеса от 15 до 25%

6) Офис/логистика/менеджер присутствует

Нужен специалист на долгосрочную песпективу. Зарабатывать здесь можно всем.