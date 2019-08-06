Нужна качественная SEO оптимизация сайта. сам можете посмотреть по ссылке - pcmeb.ru От вас хотелось бы видеть конструктивные предложения по проекту и работам. По этим критериям и выберем исполнителя. ...
Нужен партнёр для интерне-магазина
Всем привет. Возможно наше сотрудничество кому-то будет интересным.
Я подчеркну: я ищу ПАРТНЁРА, а не исполнителя за сумму в месяц. Партнёр - это ваши вложения в продвижение = извлечение прибыли с продаж.
1) Есть интернет-магазин, написан на опенкарт, работает бизнес в целом - 7 лет
2) Нужно seo-продвижение
3) Для этого ищу партнёра, который поможет с seo-продвижением, за % от продаж.
4) Находимся в Одессе
5) Маржинальность бизнеса от 15 до 25%
6) Офис/логистика/менеджер присутствует
Нужен специалист на долгосрочную песпективу. Зарабатывать здесь можно всем.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен5 лет назад
Для сайта 5zvezd.ru нужно сделать подробные аудиты по необходимым доработкам, что бы повысить как посещаемость, так и конверсию. Жду ваши предложения и цены. В дальнейшем потребуются ТЗ под реализацию.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен6 лет назад
СЕО продвижение сайта по ремонту стиральных,посудомоечных машин, холодильников, кондиционеров.Регион Москва и Московская область.Сайт имееет много позиций на 2 и 3 страницах.От вас сроки и стоимость. Приветствуются специалисты , работавшие с подобной ...Поисковые системы (SEO)30 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется сео-продвижение магазина на opencart спортивной тематики. Просьба сразу указывать свой логин телеграм для быстрой связи. Спасибо.Поисковые системы (SEO)31 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $13
Собрать семантическое ядро по готовым запросам и сформировать объявления. Составить семантическое ядро через парсер https://www.rush-analytics.ru. Запросы есть, по каждому нужно пройти через Wordstat и собрать минус фразы, затем загрузить в парсер и собрать. Инструкцию ...Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте Александр. Готова обсудить с Вами сотрудничество по продвижению сайта психотерапевта в Москве как с Вами связаться? ("клиника психотерапевта доктора Колова")Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо SEO сопровождение сайта для выхода в топ, по тематическим ключам Тема: vacuum forming machine Сайт: https://www.machinetic.com/ Аудитория: enПоисковые системы (SEO)17 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо провести аудит сайта, провести внутреннюю оптимизацию, заниматься поисковым продвижением в дальнейшем. Сайт-каталог компьютерных игр.Поисковые системы (SEO)25 заявокЗакрыт6 лет назад
Настроить контекстную рекламу гугл и яндекс. Обеспечить поток клиентов на сайт. Подключить аналитику гугл и яндекс. Кто попало не пишите. Нужен опытный специалист для настройки. Предлагайте вашу цену.Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно профессионально настроить рекламу, обеспечить поток клиентов. Кто попало не пишите! Мне нужна профессиональная настройка и ведение. Цену свою предлагайте.Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт6 лет назад