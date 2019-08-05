СЕО продвижение сайта

Собрать семантическое ядро по готовым запросам и сформировать объявления. Составить семантическое ядро через парсер https://www.rush-analytics.ru. Запросы есть, по каждому нужно пройти через Wordstat и собрать минус фразы, затем загрузить в парсер и собрать. Инструкцию ...