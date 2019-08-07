Подробные аудиты по сео и юзабилити для сайта кинотеатра

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен16 заявок368 просмотров

Для сайта 5zvezd.ru нужно сделать подробные аудиты по необходимым доработкам, что бы повысить как посещаемость, так и конверсию. Жду ваши предложения и цены. В дальнейшем потребуются ТЗ под реализацию.

6 лет назад
Kino5zvezd
Инна 
44 года
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

GKMW
37 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$50
2 дня
Все сделано быстро и качественно. Отчет подробный и без воды, все написано понятным языком. Буду обращаться еще!
Сотрудничеством остался доволен. Постановка задач четкая, по всем вопросам оперативная обратная связь, оплата без задержек. Буду рад поработать с Инной еще.

Заявки фрилансеров

GKMW
37 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад