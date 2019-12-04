SEO оптимизация проекта - сайта мебели

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен42 заявки606 просмотров

Нужна качественная SEO оптимизация сайта.

сам можете посмотреть по ссылке - pcmeb.ru

 

От вас хотелось бы видеть конструктивные предложения по проекту и работам. По этим критериям и выберем исполнителя.

Опыт и примеры работ - обязательны!

6 лет назад
marsaleru
Виталий 
44 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Infear
31 год
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$217
44 дня
Escrow
пока работаем.... Оценку изменю с изменением результатов в работе
Хороший заказчик, приятно работать, могу рекомендовать к сотрудничеству

Заявки фрилансеров

Infear
31 год
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад