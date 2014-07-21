Опитимзация сайта

У меня есть вся переписка с клиентом, в которой четко видно, что никакой предоплаты, да и даже своих реквизитов я не давал ему, а также не получал никаких нужных данных для работы с сайтом. Клиент сказал, что ему нужно подумать, и что он вскоре сообщит мне о работе, но так и не вышел на связь, а чуть позже добавил в черный список на данном сайте и удалился из скайпа (собственно где и проходил весь диалог).