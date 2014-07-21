Опитимзация сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт1 заявка61 просмотр

Сделать аудит + оптимизацию сайта http://tema-stroy.ru

11 лет назад
bablomech2000
Сергей 
44 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Koscielny
Иван 
34 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
24 отзыва(-3)
11 лет назад
$100
3 дня
Получил 50% предоплаты и исчез в тот же день. Спустя 3 дня, выделенных на проект, от него ни слова. Не доверяйте ему - это мошенник. Есть все доказательства того, что я перевел ему деньги, а также переписка.
У меня есть вся переписка с клиентом, в которой четко видно, что никакой предоплаты, да и даже своих реквизитов я не давал ему, а также не получал никаких нужных данных для работы с сайтом. Клиент сказал, что ему нужно подумать, и что он вскоре сообщит мне о работе, но так и не вышел на связь, а чуть позже добавил в черный список на данном сайте и удалился из скайпа (собственно где и проходил весь диалог).

Заявки фрилансеров

Koscielny
Иван 
34 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
24 отзыва(-3)
11 лет назад

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