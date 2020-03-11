Ошибка в поддомен 2 уровня

Поисковые системы (SEO)Закрыт7 заявок234 просмотра
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Поддомен 2 уровня некорректно отображается в поисковой выдаче. Нужно решить эту проблему 

4 года назад
guest_15840993740292
4 года в сервисе
Был
4 года назад