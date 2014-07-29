Продвижение оптимизация наполнение

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен1 заявка112 просмотров

Продвижение сайта в яндекс по ключевым запросам

оптимизация сайта под ключевые запросы

11 лет назад
zigazaga
Зига 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

LGP
32 года
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад
$2400
90 дней
Превосходный раскрутчик. За 3 месяца вылезли более чем по 5 ключевым запросам на 1 место!!! более 20 постоянно в топ 10 все это за кратчайшие сроки! куча тексов. обсуждение и объяснение всего и вся! ++++ ко всему просто хороший человек. с которым приятно общаться. Ситуация у меня не стандартная все товары каждый день по новой заливаються на сайт взамен старых! Дмитрий не только вошел в положение с опозданием оплаты на 10 дней, но и подсказал правильное решение проблемы, что значительно повлияло на раскрутку и сккорость решения проблемы на сайте. Ставлю 5с+ за отношение и качество работ!!!!суммы адекватные !!! всегда знаешь за что платишь и знаешь что платишь недорого
Очень приятные эмоции от сотрудничества с данным заказчиком! Прекрасное понимание ситуации, а главное вера в успех и постоянные мотивации, которые способствуют достижению результатов. Всегда всё чётко и в срок, а если и были какие-либо задержки - то я всегда был в курсе. Темы для общения находились как по работе, так и за её пределами, что характеризует данного заказчика, как общительного и приятного человека. Сотрудничеством доволен на все 100. Рекомендую! P.S. С Днём Рождения :)

Заявки фрилансеров

LGP
32 года
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад