Продвижение проекта в России и в Буржунете (разные спецы)

Требуется продвижение проекта www.shomple.com/ru/ (заходите ИМЕННО на .com/ru , так как .com/ еще не доделан.

Нужны ПРОДАЖИ или высокие позиции в поисковиках.

1). Изучите сайт, прежде чем делать оценку. Проект и направление сложное.

2). Укажите опыт продвижения в буржунете.

3). Если покажете кейсы, то это будет плюсом.

4). Если вы имеете нестандартный подход ( за пределами SEO, SMM, Адвордс ), то его тоже следует указать.

4). Антиспам бот = если вы прочитали это, напишите в ответ на вопрос 1+1=? ( прошу прощения за этот момент, но устали разбирать ответы не по теме).

Каналы:

SEO, SMM, CPA.

Бюджет хороший.

С уважением. ОГРОМНАЯ просьба прикрепить к ответу канал, с которым бы вы хотели работать.