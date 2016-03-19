Генерация Лидов

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  2. Поисковые системы (SEO)
Закрытнет заявок139 просмотров

Нужен специалист, генерирующий лидов на Landing Page

Целевая аудитория – туристы, отдыхавшие в Европе.

Начало работы – после запуска лендинга

Людям, будет предлагаться информация о европодушках и дальнейшее их участие в нашем проекте.

Необходимо: 1000 посетителей, с конверсией.

От вас: предложения поканалам и цена одного посетителя

9 лет назад
Plyushkin9
Артем 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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