Маркетолог для рок-концерта

Необходимо провести комплексный аудит сайта технический+юзабилити+seo Медицинская тематика (офтальмология) Домену сайта 10 лет. 200 страниц+форум на kunena. Недавно была перезалита старая версия на движок joomla. Нужно чтобы Вы так же хорошо разбирались в ...