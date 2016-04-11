Задача: нужен качественный исполнитель на продвижение сайта по тематике текстиля и обуви с конкретными сроками и прогнозами на выход в ТОП по всем видам запросов, с конкретным и понятным списком работ, который он будет делать ...
Оптимизировать сайт согласно аудиту
Был произведен аудит сайта shuyali.net, он в приложении. Согласно данному аудиту, нужно исправить ошибки и произвести оптимизацию.
Прошу откликаться опытных seo-специалистов с суммой и сроками.
Выбранный исполнитель
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