SEO-продвижение сайта по тематике текстиля и обуви

$450
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт10 заявок155 просмотров

Задача: нужен качественный исполнитель на продвижение сайта по тематике текстиля и обуви с конкретными сроками и прогнозами на выход в ТОП по всем видам запросов, с конкретным и понятным списком работ, который он будет делать ежемесячно, перед началом работ нужно будет произвести аудит сайта для конкретики.

Работы в портфолио обязательны.

9 лет назад
Saggitarris
Денон 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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