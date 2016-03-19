SEO-продвижение сайта по тематике текстиля и обуви

Задача: нужен качественный исполнитель на продвижение сайта по тематике текстиля и обуви с конкретными сроками и прогнозами на выход в ТОП по всем видам запросов, с конкретным и понятным списком работ, который он будет делать ежемесячно, перед началом работ нужно будет произвести аудит сайта для конкретики.

Работы в портфолио обязательны.