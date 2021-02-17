Нужны анализ и внутренняя оптимизация сайта - https://clck.ru/TKFkV Список запросов и распределение по страницам какое-то у нас уже есть. От вас нужно ТЗ для программистов на технические правки, ТЗ для копирайтера на тексты (запросы и кол-во вхождений, ...
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Здравствуйте!
Хотел бы заказать продвижение сайта kolhitsin-kupit.com/ и выведение его в топ по ключевым запросам на Яндексе.
Ищем SEO - специалиста для продвижения сайта, который всегда будет на связи и ответственно подходит
к работе) Оставляйте свои заявки и стоимость)
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