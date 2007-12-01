Продвижение сайта рекламного фотографа

Нужно настроить VirtueMart + ARITO JoomSEF (плагин для VM установлен). Выслушаю предложения по поводу других SEF компонентов работающих с VM.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт недавно разработан. Написан во флеше.
Задача: продвинуть сайт на вторые страницы поисковиков
yandex, rambler, aport, google
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