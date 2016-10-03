Проставить ссылки на сайте (перелинковка)

Добрый день,

Есть два сайта объемом около 50-60 статей каждый, нужно разместить ссылки в статьях на другие статьи.

Основная задача перелинковки это увлечь пользователя сайтом и предложить

более развернутое решение проблемы. Поэтому ставим (в идеале) ссылки

там где они могут как-то дать больше информации .

Например, пришел человек на страницу "лечение за границей", а вы с

помощью перелинковки указали ему на страницы "лечение в Израиле",

"лечение в Майами", те дали больше информации

В каждой опубликованной статье необходимо размещать ссылки на другие

страницы сайта. Количество размещаемых ссылок зависит от размера

публикуемой статьи.

Приблизительно по 3-6 ссылок на статью, итого около 500-600 ссылок.

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