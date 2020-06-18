Статейный сайт, который содержит изображения, списки, faq. В поиске исполнителя который уже имел опыт успешного внедрения разметки schema с результатами - отображение доп. блоков в google.
Расписать услуги
Здравствуйте, необходимо расписать услуги сайта
Каждую услугу нужно будет расписать, чтобы человек прочитавший материал захотел заказать эту услугу. Объем работ на самом деле большой, в дальнейшем будет ещё заказы.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется SEO-эксперт 80-го уровня для продвижения видео в YouTube. 10 видео-выпусков уже есть. По ним можно будет приступать к оптимизации Планируется 3 выпуска в неделю. Требования: 1) Разработка глобальной стратегии ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт5 лет назад
Ищу разработчика для оптимизации скорости сайта. Необходимо внедрить рекомендации предложенные гуглом https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=shen-us.comПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен5 лет назад
Ищу разработчика для оптимизации скорости сайта. Необходимо внедрить рекомендации предложенные гуглом https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=shen-us.comПоисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется специалист для подбора ключевых словПоисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт5 лет назад
Для сайта https://guidebrand.ru/ нужно составить контент-план, который должен состоять из статей, которые будут оптимизированы под поисковые запросы. Следовательно, нужно придумать название статьи, а также подобрать для него 3 ключевых слова, которые запрашиваются ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно настроить вывод конверсии в GA с бронировании номеров в отеле , подключить целевую кнопку в GA и сделать пару настроек.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен5 лет назад
Добрый день! Есть текст научно-популярного характера, 20 тыс. знаков с/п. Что нужно - разбить один большой на несколько отдельных текстов оптимального размера, связанных единой мыслью. Исходник оригинальный, рерайт не нужен, редактирование/корректура не требуются, но нужен ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт5 лет назад