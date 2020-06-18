Расписать услуги

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Закрыт1 заявка305 просмотров

Здравствуйте, необходимо расписать услуги сайта

Каждую услугу нужно будет расписать, чтобы человек прочитавший материал захотел заказать эту услугу. Объем работ на самом деле большой, в дальнейшем будет ещё заказы.

5 лет назад
nikita_inbox
Никита 
32 года
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
28 минут назад
909 отзывов
5 лет назад