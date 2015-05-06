Размещения объявления на досках, форумах и тд. в г. Челябинск,

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт5 заявок153 просмотра

Необходимо разместить объявление (о монтаже натяжных потолков – в приложении) на 150 досках объявлений, каталогов организаций и форумов в г. Челябинск,

50 % из всех рекламных площадок – федеральные. Обязательные федеральные площадки в приложении.

База Ваша.

Email и пароль для размещения предоставим.

Отчет о проделанной работе в формате электронной таблицы MS Excel, с указанием ссылки на объявление и статус размещения. Оплата 5р за объявление. Пред оплату не делаю но могу оплачивать каждые 10 объявлений. Жду контакты приступим сразу же.

10 лет назад
cristinaklimenk
Клименко 
33 года
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Etsy seo

    Здравствуйте. Есть действующий магазин в etsy https://www.etsy.com/shop/100crochetnecklaces интересует его продвижение в поисковике Etsy. Ключевые слова: necklace, necklace crochet, crochet jewelry, nursing necklaces Жду ваших предложений по срокам и стоимости работ.

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Найти ошибку внутренней оптимизации и устранить на странице сайта

    $30

    1. На сайте www.lustralux.com.ua на странице категорий (Люстры подвесные и т.д.) не выдается Гуглом в индексе уникальный текст, даже после повторного индексирования. Проверяю site: ....название страницы......... Необходимо определить, в чем причина этого, внести корректировки ...

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • SEO оптимизация сайта на БИТРИКСЕ

    Имеется сайт на БИТРИКСЕ http://biopp-shop.ru/ -произвести внутреннюю оптимизацию title и meta и т.д - Грамотное и корректное составление МЕТА-тегов - Написание SEO текстов на весь сайт. - Составление правильных файлов robots.txt ...

    Поисковые системы (SEO)24 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Seo analysis bombayduck дотком

    $50

    Англоязычный проект: bombayduck дотком Необходимо сделать аудит, анализ проблем, анализ конкурентов. Составить стратегию продвижения( что делаем, как, за сколько и т.д), цену на продвижение и ожидаемый прирост трафика ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Размещение в каталогах

    Всем привет. Необходимо разместить ссылку в каталогах, форумах, блогах для того что бы поднять ТИЦ. Кто готов поработать? Пишите стоимость за 1 размещенный пост. Нужно будет разместить минимум на 300 площадак. Оплата в 2 этапа ...

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разместить объявления на Авито

    Размещение объявлений на Авито (ежедневно) — от 50 шт. Задача: скопировать текст, подобрать 1 картинку и разместить объявление. Требование: ответственность и вдумчивость! Оплата — через WebMoney

    Поисковые системы (SEO)14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Продвижение сайта в пс яндекс

    Требуется продвижение проекта сантехнической тематики. Сайт-визитка со стандартными разделами. Требуется вывод сайта в топ (предпочтение яндексу, регион москва) по ключевым словам.

    Поисковые системы (SEO)24 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Продвижение сайт туркомпании в топ

    Продвинуть сайт туркомпании в топ в поисковых системах Яндекс, Гугл, Рамблер Рассматриваю заявки только специалистов с опытом работы в этой сфере от 2х лет, не меньше. сайт www.avantravel.ru (продвижение по ...

    Поисковые системы (SEO)23 заявки
    Закрыт
    10 лет назад