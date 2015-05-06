Размещения объявления на досках, форумах и тд. в г. Челябинск,

Необходимо разместить объявление (о монтаже натяжных потолков – в приложении) на 150 досках объявлений, каталогов организаций и форумов в г. Челябинск,

50 % из всех рекламных площадок – федеральные. Обязательные федеральные площадки в приложении.

База Ваша.

Email и пароль для размещения предоставим.

Отчет о проделанной работе в формате электронной таблицы MS Excel, с указанием ссылки на объявление и статус размещения. Оплата 5р за объявление. Пред оплату не делаю но могу оплачивать каждые 10 объявлений. Жду контакты приступим сразу же.