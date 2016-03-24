Регистрация сайта в каталогах.

Нужно продвижение сайта http://kzorda-market.kz/ Нужно увеличить его посещаемость. Но нужно, чтобы на него начало больше заходить именно из этого города, из Кызылорды. Численность населения города составляет 300 000 человек. Мне сказали, что интернет есть у 20%.Это ...