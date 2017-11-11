Seo

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Завершен17 заявок257 просмотров

Требуется комплексное продвижение сайта. Сайт тематика кино . Оставляйте заявки  и цена за месяц работы.

8 лет назад
sergejkr
Сергей 
44 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

medvedevseo
Дмитрий 
31 год
8 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$1
5 дней
Дмитрий ответственный и знающего свою работу исполнителя. Работа выполнена в срок и со всеми пояснениями. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество и рекомендую обращаться к данному работнику биржи.
Хороший заказчик!Можно доверять

Заявки фрилансеров

medvedevseo
Дмитрий 
31 год
8 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад