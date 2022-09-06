Seo аудит сайту

$65
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен1 заявка126 просмотров

Необхідно проаналізувати сайт. Вказати на помилки та способи їх виправлення.

3 года назад
andriylotysh
Михайлович 
45 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

wp-webmaster
45 лет
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад
3 года назад
$65
3 дня
Escrow
Сео аудит виконано на професійному рівні. Отримали корисні поради щодо оптимізації сайту. Надіємось на позитивний результат після внесення правок відповідно аудиту.
Дякую! Приємно було працювати!

Заявки фрилансеров

wp-webmaster
45 лет
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад
3 года назад

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