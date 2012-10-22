Сео-оптимизация сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен1 заявка100 просмотров

Необходимо провести аудит и выполнить оптимизацию сайта для поисковиков.

13 лет назад
dichin
52 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Acora
Анна 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$750
15 дней
Качественно и профессионально выполняют свою работу. Анна всегда готова предложить разные варианты сотрудничества, если что то не устраивает.
Все отлично

Заявки фрилансеров

Acora
Анна 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад