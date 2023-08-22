SEO-спеціаліст

$400
Поисковые системы (SEO)Закрыт6 заявок32 просмотра
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Шукаємо SEO-спеціаліста на довгострокову проектну роботу.

ТИ наш ідеальний кандидат якщо:

- маєш досвід роботи на європейському/американському ринку ;

- успішні підтверджені кейси;

- можеш виконувати експрес сео-аудит та формування КП;

- бажаєш отримувати від 250$ до 400$ за проект.

Прикріпляйте до резюме дані про свої кейси, приклади своєї роботи (аудити і тп.). На першому етапі з вами зв’яжеться рекрутер, а на наступному буде розмова з керівником компанії. 

4 месяца назад
guest_1692710342799
Украина
4 месяца в сервисе
Была
4 месяца назад