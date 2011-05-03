SEO-специалист

Требуется специалист для продвижения сайта в социальных медиа. Задачи: - постинг на форумах, социальных сетях, блогах - создание и развитие аккаунтов, групп, профилей, блогов, - партизанский маркетинг. Требования: - ОТВЕТСТВЕННОСТЬ - Желание работать и соответствующие знания обязательны. Опыт и наличие готовых аккаунтов ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ОБЯЗАННОСТИ:
Продвижение сайтов компании, работа с внутренними и внешними факторами.
ТРЕБОВАНИЯ:
1. Умение корректно работать с системами управления контентом и визуальным редактором. Вся работа с текстами в 90% случаев происходит после их размещения на сайт; для того, чтобы в процесс оптимизации не вклинивались тормозящие стадии, соискатель должен знать, как ведет себя контент в визуальном редакторе, как очищать код перед публикацией, как расставлять абзацы и так далее. На выходе должен получаться валидный и красиво оформленный текст, причем, с первого раза. Знаний конкретных CMS не требуем, нужно умение ориентироваться в структуре таких систем, чтобы можно было в кратчайшие сроки освоить любую.
2. Умение оценивать сроки и стоимость продвижения. Нам нужен человек, который сможет обосновать предлагаемые им цифры. Например, "если на сайт потратить 3 рубля, при прочих равных факторах, он будет в топ-10 через год, а если потратить 10 рублей - через полгода. Деньги будут расходоваться туда-то и туда-то с такой-то периодичностью". Ведение бюджетов полностью прозрачное и доступное для проверки в любой момент.
3. Умение построить грамотную стратегию продвижения. Робот, покупающий ссылки 8 часов в день, нам не нужен. Человек должен быть способен распланировать продвижение сайта от момента начала его разработки и до финальной стадии продвижения и поддержки результата.
4. Способность нести ответственность за результат. Кандидат, который хочет работать у нас, должен быть готов к тому, что именно он отвечает за то, какие позиции занимает сайт, по сравнению с заявленными. Списывать неудачи на алгоритмы Яндекса не получится - задача оптимизатора продвинуть сайт в топ, а не придумать причину, почему его там еще нет.
УСЛОВИЯ:
- заработная плата по договоренности (в зависимости от уровня кандидата; повышение уровня заработной платы в обмен на инициативу, эффективные идеи и их воплощение в жизнь);
- комфортные условия труда;
- ТК РФ;
- демократичные условия (у)правления.
Если Вы хотите повысить привлекательность Вашей кандидатуры и выделить себя среди прочих, в сопроводительном письме приведите, пожалуйста, результаты Вашей деятельности (с которыми мы могли воочию познакомиться) на предыдущих местах работы.
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