SEO-специалист

ОБЯЗАННОСТИ:

Продвижение сайтов компании, работа с внутренними и внешними факторами.

ТРЕБОВАНИЯ:

1. Умение корректно работать с системами управления контентом и визуальным редактором. Вся работа с текстами в 90% случаев происходит после их размещения на сайт; для того, чтобы в процесс оптимизации не вклинивались тормозящие стадии, соискатель должен знать, как ведет себя контент в визуальном редакторе, как очищать код перед публикацией, как расставлять абзацы и так далее. На выходе должен получаться валидный и красиво оформленный текст, причем, с первого раза. Знаний конкретных CMS не требуем, нужно умение ориентироваться в структуре таких систем, чтобы можно было в кратчайшие сроки освоить любую.

2. Умение оценивать сроки и стоимость продвижения. Нам нужен человек, который сможет обосновать предлагаемые им цифры. Например, "если на сайт потратить 3 рубля, при прочих равных факторах, он будет в топ-10 через год, а если потратить 10 рублей - через полгода. Деньги будут расходоваться туда-то и туда-то с такой-то периодичностью". Ведение бюджетов полностью прозрачное и доступное для проверки в любой момент.

3. Умение построить грамотную стратегию продвижения. Робот, покупающий ссылки 8 часов в день, нам не нужен. Человек должен быть способен распланировать продвижение сайта от момента начала его разработки и до финальной стадии продвижения и поддержки результата.

4. Способность нести ответственность за результат. Кандидат, который хочет работать у нас, должен быть готов к тому, что именно он отвечает за то, какие позиции занимает сайт, по сравнению с заявленными. Списывать неудачи на алгоритмы Яндекса не получится - задача оптимизатора продвинуть сайт в топ, а не придумать причину, почему его там еще нет.

УСЛОВИЯ:

- заработная плата по договоренности (в зависимости от уровня кандидата; повышение уровня заработной платы в обмен на инициативу, эффективные идеи и их воплощение в жизнь);

- комфортные условия труда;

- ТК РФ;

- демократичные условия (у)правления.

Если Вы хотите повысить привлекательность Вашей кандидатуры и выделить себя среди прочих, в сопроводительном письме приведите, пожалуйста, результаты Вашей деятельности (с которыми мы могли воочию познакомиться) на предыдущих местах работы.