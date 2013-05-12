Вывести сайт tsumki.ru в ТОП10

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен1 заявка153 просмотра

Сайт tsumki.ru

Необходимо вывести в ТОП10, по запросам:

1. Купить сумку

2. Сумки интернет магазин

3. Модные сумки

12 лет назад
riddikus292
Кирилл 
33 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

PerfectoWeb
Давид 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
12 лет назад
$750
31 день
Услуги на самом высоком уровне, в особенности СЕО! На первое место в Google меньше чем за месяц
Отличный клиент! Компетентный, понимающий и дающий возможность работать без ежесекундной переписки с вопросом "как дела?". С оплатой все отлично. Будем рады сотрудничать далее.а Perfecto Web рекомендует!

Заявки фрилансеров

PerfectoWeb
Давид 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
12 лет назад

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