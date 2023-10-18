Зібрати семантичне ядро для сайту

$150
Поисковые системы (SEO)Закрыт5 заявок31 просмотр
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Потрібно зібрати семантику і створити ТЗ для копірайтера.

Робота має виглядати так, як у доданому файлі.

  • Прошу прикріпити приклади, який вигляд має семантика і ТЗ від вас.

  • Написати вашу ціну за 500 та 1000 фраз або як ваша ціна розраховується.

2 месяца назад
texty_pro
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
17 часов назад
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