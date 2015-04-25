Дизайн коммерческого предложения

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  2. Презентации
Закрыт7 заявок189 просмотров

Добрый день, есть коммерческое предложение (смета), она отправляется клиенту на электронную почту, необходимо сделать ее максимально красивой, и продающий. Сама смета составляется в Excel и после сохраняется в PDF.

10 лет назад
paytrend
Антон 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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