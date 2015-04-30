Сверстать welcome табличку

$4
  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Завершен4 заявки155 просмотров

Здравствуйте, для экскурсионной группы надо сверстать табличку для гида, чтобы туристы не терялись. Айдентика, шрифты и пр есть. Концепция самая простая.

Спасибо

10 лет назад
maitan
Артем 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
4 часа назад
10 лет назад
$4
1 день
Анна очень приятный и вежливый исполнитель. Все было сверстано быстро и качественно, по приемлемой цене. Спасибо!
Артем - хороший заказчик, четко формулирует задачи и вовремя проводит оплату. Рекомендую к сотрудничеству как очень хорошего заказчика!

Заявки фрилансеров

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
4 часа назад
10 лет назад

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