Дизайнер для презентаций

  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Закрыт7 заявок158 просмотров

Требуется дизайнер для постоянной удаленной работы.

Нужен человек, который профессионально владеет графическими редакторами, имеет хороший вкус и сможет предлагать креативные решения для различных презентаций. Главное - это быть доступным для связи, быть ответственным и пунктуальным человеком. Оплата по договоренности. Уже есть проект! Оставляйте заявки.

11 лет назад
mishamezza
Михаил 
31 год
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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