Дизайнер для презентаций

Требуется дизайнер для постоянной удаленной работы.

Нужен человек, который профессионально владеет графическими редакторами, имеет хороший вкус и сможет предлагать креативные решения для различных презентаций. Главное - это быть доступным для связи, быть ответственным и пунктуальным человеком. Оплата по договоренности. Уже есть проект! Оставляйте заявки.