Нарисовать инфографику

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Закрыт7 заявок279 просмотров

Нужно нарисовать красивую инфографику к разделу сайта http://fortrader.ru/services/ea/list

Инфографика должна из себя представлять схему раздела и возможности для посетителей и авторов-разработчиков.

Описание раздела и схема его работы в прикрепленном файле.

Цена/Сроки/Вопросы в PM

В заявке пожалуйста указывайте на свои работы по инфорграфике.

11 лет назад
nolesxp
Юрий 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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