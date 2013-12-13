Нарисовать инфографику

Нужно нарисовать красивую инфографику к разделу сайта http://fortrader.ru/services/ea/list

Инфографика должна из себя представлять схему раздела и возможности для посетителей и авторов-разработчиков.

Описание раздела и схема его работы в прикрепленном файле.

Цена/Сроки/Вопросы в PM

В заявке пожалуйста указывайте на свои работы по инфорграфике.