Нужно сделать презентацию. материалы для презентации в текстовом виде. Нужно сделать схемами или инфограммами. Где нужно тексты сократить, превратить в лозунги. Тематика ВОВ, но уклон сделать не в войну или советский союз, ...
Нарисовать инфографику
Нужно нарисовать красивую инфографику к разделу сайта http://fortrader.ru/services/ea/list
Инфографика должна из себя представлять схему раздела и возможности для посетителей и авторов-разработчиков.
Описание раздела и схема его работы в прикрепленном файле.
Цена/Сроки/Вопросы в PM
В заявке пожалуйста указывайте на свои работы по инфорграфике.
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