Нужна небольшая презентация (8-10) страниц. Пример (тематика будет та же): http://pr-internet.ru/upload/iblock/a06/a06a2352df21b7a94e85687b4cff231a.ppt

Тексты для презентации подумаем вместе. Презентация должна быть оформлена в фирменных цветах сайта. Для этого имеются лого + psd главной страницы (чтобы забрать фон или еще какие-либо элементы).

Срок - сегодня вечер/ночь.

Оплата - буду исходить из того, что ищу минимальную цену за приемлемое качество.

P.S. Таких презентаций в течении месяца нужно будет 4-5. Возможно, что больше. На основе 1 этой работы следующую будет сделать легко - немного поменять текст + изменить оформление. Суть останется той же. Так что ищу человека для более-менее долгого сотрудничества.