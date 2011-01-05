Есть презентация сделанная для сайта. Скачать ее можно здесь http://www.sendspace.com/file/19hdce Необходимо доработать презентацию добавив туда больше анимации (в текущей версии она очень бедная). В большинстве случаев достаточно наложить анимацию поверху ...
Небольшая презентация
Нужна небольшая презентация (8-10) страниц. Пример (тематика будет та же): http://pr-internet.ru/upload/iblock/a06/a06a2352df21b7a94e85687b4cff231a.ppt
Тексты для презентации подумаем вместе. Презентация должна быть оформлена в фирменных цветах сайта. Для этого имеются лого + psd главной страницы (чтобы забрать фон или еще какие-либо элементы).
Срок - сегодня вечер/ночь.
Оплата - буду исходить из того, что ищу минимальную цену за приемлемое качество.
P.S. Таких презентаций в течении месяца нужно будет 4-5. Возможно, что больше. На основе 1 этой работы следующую будет сделать легко - немного поменять текст + изменить оформление. Суть останется той же. Так что ищу человека для более-менее долгого сотрудничества.
Выбранный исполнитель
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