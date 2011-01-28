Срочно PPT презентация

Здравствуйте,есть ppt презентация , 30 слайдов !

Без дизайна,все на белых листах.

От Вас требуется:

1. стильно оформить всю презентацию под фирменные цвета компании

2.Некоторые графики показать по другому,возможно смена типов с кольцевого графика например на линейый для лучшей читабельности информации (всего 6 графиков).

3.Применить интересные эффекты (простые солидные) к каждому слайду.

Необходимо приступить ровно через 2 часа, и показать уже результат ночью или рано утром - это самый основной фактор !

Жду Ваших предложений !!!