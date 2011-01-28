Срочно PPT презентация

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Завершен6 заявок256 просмотров

Здравствуйте,есть ppt презентация , 30 слайдов !

Без дизайна,все на белых листах.

От Вас требуется:

1. стильно оформить всю презентацию под фирменные цвета компании

2.Некоторые графики показать по другому,возможно смена типов с кольцевого графика например на линейый для лучшей читабельности информации (всего 6 графиков).

3.Применить интересные эффекты (простые солидные) к каждому слайду.

Необходимо приступить ровно через 2 часа, и показать уже результат ночью или рано утром - это самый основной фактор !

Жду Ваших предложений !!!

14 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Выбранный исполнитель

Lovegirlro
36 лет
15 лет в сервисе
Была
25 дней назад
14 лет назад
$20
1 день
Профессионал своего дела и очень ответственный человек ! Всю ночь не спала выполняла задание ! Результат -превосходно выполненное задание и мгновенная оплата нам от заказчика !!! Огромное Спасибо !!!
Очень хороший заказчик. Понятное ТЗ и мгновенная оплата. Одним словом очень рада была сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Lovegirlro
36 лет
15 лет в сервисе
Была
25 дней назад
14 лет назад

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