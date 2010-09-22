Нужен ролик или PowerPoint презентация

ПрезентацииЗакрыт15 заявок351 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте.

Интересуют цены на следующее

1. Сколько будет стоить видео подобного уровня

http://www.youtube.com/watch?v=zaIbgw8_hvc до 1й минуты.

2. Или схожая презентация в PowerPoint'е .

Спасибо

13 лет назад
Shar1ngan
Анатолий 
33 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Палитра цветов в Power Point 2007

    Необходимо разработать палитру цветов в корпоративном стиле клиента для отображения графиков и диаграмм в уже готовой презентации. До 15 пунктов отображения (2,5 цикла). В личку не писать. Сразу указывать стоимость работы и цену.

    Презентации3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • 2 шаблона презентации в ppt

    Необходимо сделать 2 шаблона презентации в пойнте. Фирменный стиль есть. От Вас - цена, сроки. Портфолио с подобными работами желательно.

    Презентации7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание видеоинструкции

    Стоимость создания подобной инструкции (для пользователей сайта) http://www.youtube.com/watch?v=fRwNHgJPqd0 . Есть четыре уровня пользователей для каждого уровня должна быть соответственная инструкция, Предоставим материалы в виде обычной инструкции. Интересует все, подобные работы, инструкции просто с ...

    Презентации5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Презентация на флеш

    Презентация на флеш коттеджного поселка - описание, генплан, фотогалерея, наложение музыки. Высокий уровень исполнения. От вас дизайн + флеш + автозапуск с CD. Без портфолио не беспокоить. Работа срочная. Указывайте стоимость (или диапазон) и срок.

    Презентации6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен качественный дизайн презентации

    Нужен дизайн презентации: Главная страница, Текстовая страница стекстои и илюстрацией, Страница с таблицей, Страница с диаграммой и графиком, Последняя страница презентации с контактами. См. вложение - нужен качественный дизайн, чтоб можно было сделать красивую презентацию.

    Презентации11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Презентация/ролик во флеше

    Нужно разработать flash-презентацию, секунд на 20. Без звука Ориентировочный сценарий презентации: 1) Логотип - 1,5 сек. 2) Внешний вид офиса - 2 сек. 3) Внутренний вид офиса - 2 сек. 4) Скидки по дисконтным карточкам - 2,5 сек. 5) Утренние ...

    Презентации16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • 2 легких задания по Word и PowerPoint =)

    $10

    Задание с 1-го курса по информатике. 1. В PowerPoint создать презентацию по рекламе предприятий легкой промышленности Минска, либо какого то одного Требования к презентации: - найти фотографии отличного качества одного либо нескольких предприятий легкой промышленности Минска - объем презентации ...

    Презентации1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Необходимо сделать видеопрезентацию

    Необходимо сделать видеопрезентацию, несложную про продукцию завода Северная Чернь Видепрезентация будет размещаться на youtube Заставка - про завод и ручное изготовление ювелирных украшений Далее идут кадры с продукцией В конце - заходите к нам на сайт Хотелось бы, ...

    Презентации1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад