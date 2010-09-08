Палитра цветов в Power Point 2007

ПрезентацииЗакрыт3 заявки218 просмотров
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Необходимо разработать палитру цветов в корпоративном стиле клиента для отображения графиков и диаграмм в уже готовой презентации. До 15 пунктов отображения (2,5 цикла). В личку не писать. Сразу указывать стоимость работы и цену.

13 лет назад
Kambodzha
49 летЛатвия
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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