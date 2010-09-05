Презентация/ролик во флеше

ПрезентацииЗакрыт16 заявок276 просмотров
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Нужно разработать flash-презентацию, секунд на 20. Без звука

Ориентировочный сценарий презентации:

1) Логотип - 1,5 сек.

2) Внешний вид офиса - 2 сек.

3) Внутренний вид офиса - 2 сек.

4) Скидки по дисконтным карточкам - 2,5 сек.

5) Утренние скидки - 1,5 сек.

6) Программа лояльности - 1,5 сек.

7) Скидка 7% - 1,5 сек.

8) Программа Постоянная покупка - 1,5 сек.

9) Интернет-магазин - 1,5 сек.

10) Карта Украины (выделяется область, где находится офис) - 3 сек.

11) Контакты - 1,5 сек.

Это ориентировочный сценарий. Приветствуется ваше видение этого ролика!

Заявки оставлять с указанием цены, сроков и обязательной ссылкой на портфолио.

13 лет назад
perfectkl
Хильчин 
44 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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