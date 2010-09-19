Презентация в PowerPoint

$10
ПрезентацииЗакрыт6 заявок270 просмотров
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Нужна презентация для колледжа на тему "Медицина древнего египта" ~15стр. Выступление 5-7 минут.

13 лет назад
Sasha007
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
1max94
Максим 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
4 отзыва(-1)
13 лет назад
$10
1 день
Отличный работодатель, подробно обьяснила то что ей нужно.
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