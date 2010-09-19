Презентация на флеш

Необходимо сделать видеопрезентацию, несложную про продукцию завода Северная Чернь Видепрезентация будет размещаться на youtube Заставка - про завод и ручное изготовление ювелирных украшений Далее идут кадры с продукцией В конце - заходите к нам на сайт Хотелось бы, ...