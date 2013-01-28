Оформить презентацию

ПрезентацииЗакрыт3 заявки172 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо оформить презентацию интернет - проекта: подобрать тематические картинки, шрифты, скомпоновать элементы. Объем - 12 слайдов.

Исходный материалы:

- дизайн сайта проекта (PSD)

- презентация без оформления

Работа рассчитана на 3 - 4 часа.

Приступить можно прямо сейчас.

Контакты для связи:

Skype: xotta6ius

11 лет назад
simple-stuff
Александр 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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