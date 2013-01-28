Создание презентации pdf по алгоритму заказа

Необходимо на основе вордовского документа создать краткую опросную анкету (1 лист, 4 пункта) с возможностью выбирать и заполнять необходимые пункты ответа.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать в виде презентации алгоритм заказа и оплаты по коммерческому проекту (со скринами сайта). Объем 10-12 страниц. Креативное и интересное оформление приветствуется. Сроки - 1 день.
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