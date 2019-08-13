Переделать презентацию в новом темплейте

Перед нами стоит задача создать 10 слайдов в псд с заданным контентом.

С использованием имеющегося дизайна красиво расположить контент на слайде так,

чтобы он читался, хорошо смотрелся, не спорил с существующим дизайном.

Используем размер уже имеющегося исходника, сетку, отступы и пр., аккуратно раскладываем и

подписываем слои, учитываем, что вверху слайда находится активная область,

размером 100% ширины слайда * 7% высоты, при клике на которую появляется

навигационное меню презентации. А внизу находится футер. Используем размер уже имеющегося исходника, сетку, отступы и пр., аккуратно раскладываем и

подписываем слои, учитываем, что вверху слайда находится активная область,

размером 100% ширины слайда * 7% высоты, при клике на которую появляется

навигационное меню презентации. А внизу находится футер.

Подробное ТЗ, исодники, тексты и пр в личке.