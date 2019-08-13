Нам необходима разработка презентации компании занимающейся поставками лабораторного, испытательного, измерительного и медицинского оборудования. Задача включает разработку текста, который бы "цеплял" менеджмент компаний-заказчиков и подготовка презентации в PowerPoint. Текст будет размещаться на сайте в ...
Переделать презентацию в новом темплейте
Перед нами стоит задача создать 10 слайдов в псд с заданным контентом.
С использованием имеющегося дизайна красиво расположить контент на слайде так,
чтобы он читался, хорошо смотрелся, не спорил с существующим дизайном.
Используем размер уже имеющегося исходника, сетку, отступы и пр., аккуратно раскладываем и
подписываем слои, учитываем, что вверху слайда находится активная область,
размером 100% ширины слайда * 7% высоты, при клике на которую появляется
навигационное меню презентации. А внизу находится футер. Используем размер уже имеющегося исходника, сетку, отступы и пр., аккуратно раскладываем и
подписываем слои, учитываем, что вверху слайда находится активная область,
размером 100% ширины слайда * 7% высоты, при клике на которую появляется
навигационное меню презентации. А внизу находится футер.
Подробное ТЗ, исодники, тексты и пр в личке.
Выбранный исполнитель
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