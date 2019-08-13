Переделать презентацию в новом темплейте

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Завершен2 заявки129 просмотров

Перед нами стоит задача создать 10 слайдов в псд с заданным контентом.

С использованием имеющегося дизайна красиво расположить контент на слайде так,

чтобы он читался, хорошо смотрелся, не спорил с существующим дизайном.

Используем размер уже имеющегося исходника, сетку, отступы и пр., аккуратно раскладываем и

подписываем слои, учитываем, что вверху слайда находится активная область,

размером 100% ширины слайда * 7% высоты, при клике на которую появляется

навигационное меню презентации. А внизу находится футер. Используем размер уже имеющегося исходника, сетку, отступы и пр., аккуратно раскладываем и

подписываем слои, учитываем, что вверху слайда находится активная область,

размером 100% ширины слайда * 7% высоты, при клике на которую появляется

навигационное меню презентации. А внизу находится футер.

Подробное ТЗ, исодники, тексты и пр в личке.

6 лет назад
Mirenatelli
Мария 
33 года
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Abasheff
Фёдор 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад
$30
5 дней
Escrow
Федор прекрасно справился с не самым понятным заданием. Терпеливо разобрался со всеми деталями и спецификой сборки презы по нашему ТЗ. Оперативно внес правки. А также было приятно общаться: всегда на связи, всегда вежливо и позитивно! Готова обращаться еще.
Мария — классный и приятный заказчик! Работать с ней понравилось, быстрая оплата, всегда на связи) Буду рад дальнейшему сотрудничеству)

Заявки фрилансеров

Abasheff
Фёдор 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад

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