Презентация для автомойки

Нужно создать стильную, современную презентацию для сети автомоек самообслуживания.

Компания молодая, презентация нужна для поиска партнеров. Она должна привлекать внимание, быть информативной и не скучной.

Что для этого есть:

- логотип

- адресная база сети

- корпоративные цвета

- пример презентации которая не подошла с базовой информацией о компании

Чего нет:

- идеи как это должно выглядеть в итоге

- информации "О нас", по сути нужно вместе с презентацией написать и легенду

- картинок и фото на тему автомойки самообслуживания, так как бренд новый и 3 из 4х объектов еще строятся.

Что нужно от вас:

- опыт создания презентаций

- хороший вкус

- портфолио

- креативное мышление

Бюджет обсуждается.