Презентация на 15-20 мин

$2150
  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Завершен24 заявки655 просмотров

Необходимо разработать презентацию оборудования, весь контент (сценарий, фотографии, видео, звук) заказчик предоставляет.Очень маленький срок сдача проекта 15.06.2008.

Перечень работ:

1. дизайн флешь-презентации;

2. анимация переходов между кадрами.

Стоимость работ 50 000 руб.

Просьба предложения дублировать [email protected]

17 лет назад
romanp
Роман 
41 год
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

lexusback
39 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
17 лет назад
$2000
10 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Очень доволен сотрудничеством с Романом. Приятный и тактичный в общении человек, что нимало важно в работе. В процессе работы нипонимания не было, а потому зпрект выполнили всрок. Если кому то выподит случай работать с Романом, не пожалеете!

Заявки фрилансеров

lexusback
39 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
17 лет назад

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