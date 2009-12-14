Сделать презентацию

Срочно требуется разработать презентацию в PowerPoint Возьмем фрилансера на проектную работу сроком на одну неделю. Присутствие в офисе компании на это время – обязательно. Формат работы: совместная работа фрилансера (технчиеская) и менеджера компании (постановка задачи, материалы). Требования ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать (оформить фон, шрифт и внешний вид) каталог продукции ОЧЕНЬ БЫСТРО (сегодня)
Пример исходника во вложении.
Данный каталог в последствии будет распечатываться на цветном принтере (не полиграфия).
Количество страниц- около 10
Схема документа: Обложка (название фирмы, контакты, лого), далее сам каталог.
ЗДЕСЬ ОТПИСЫВАЕМСЯ !!!!
Оплата- по факту
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