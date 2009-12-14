Сделать презентацию

ПрезентацииЗавершен4 заявки208 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо сделать (оформить фон, шрифт и внешний вид) каталог продукции ОЧЕНЬ БЫСТРО (сегодня)

Пример исходника во вложении.

Данный каталог в последствии будет распечатываться на цветном принтере (не полиграфия).

Количество страниц- около 10

Схема документа: Обложка (название фирмы, контакты, лого), далее сам каталог.

ЗДЕСЬ ОТПИСЫВАЕМСЯ !!!!

Оплата- по факту

14 лет назад
SergioPavlo
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
didox
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
4 отзыва(-1)
14 лет назад
$10
1 день
Выполнил проект качественно и в сжатые сроки. Дмитрий дал оптимальный результат по критериям цена- качество- срок! Спасибо.
Приятно работать. Точное выражение пожеланий и выполнение договорных обязательств.
  • Похожие заказы

  • Срочно требуется разработать презентацию.

    $650

    Срочно требуется разработать презентацию в PowerPoint Возьмем фрилансера на проектную работу сроком на одну неделю. Присутствие в офисе компании на это время – обязательно. Формат работы: совместная работа фрилансера (технчиеская) и менеджера компании (постановка задачи, материалы). Требования ...

    Презентации3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание презентации

    Здравствуйте, срочно нужно создать 1 презентацию на тему первая медицинская помощ на разного рода травм и повреждений. Сумму укажите сами.

    Презентации17 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Небольшая презентация на Flash.

    $100

    Задача: Сделать видео ролик на flash, где будут показаны необходимые действия для совершения покупки через наш сервис. Т.е. регистрация, пополнение счёта, формирование заказа, получение посылки с товарами. Детали: Картинка клиента который нашёл товар в США, потом ...

    Презентации2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Новогодняя открытка

    Необходимо сделать открытку с новогодним поздравлением(Flash) 1. Открытку будем отправлять по электронной почте, поэтому она должна быть не тяжелой. 2. Что касается внешнего вида, то во вложении два варианта, которые нужно соединить. Т.е. человек получает файл (открытка), ...

    Презентации1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужно сделать DVD

    $50

    Есть 4 DVD с промо-роликами разных компаний-производителей. Нужно из них "собрать" новый DVD для демонстрации его в офисе. 1) вырезать ненужные участки 2) вставить рекламные данные продавца. 3) сделать 2 варианта - для непрерывного кольцевого просмотра в ДВД ...

    Презентации1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Реклама для игровых аппаратов.

    $100

    Добрый день! Есть зал игровых аппаратов, Аппарат состоит из 2-ух мониторов, на первом нижнем мониторе показан ход игры а на верхнем хотим создать что-то вроде роликов либо слайдшоу из картинок в качестве на которых будут ...

    Презентации4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Срочно набросок презентации

    $8

    Нужно срочно сделать презентацию в пауэр пойнте. 2-3 листа не больше. Мне нужно это предоставить заказчику как пример. Оплата 250 р.

    Презентации1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Создание короткого мультфильма

    $500

    Нужно создать 1-2 минутный мультфильм 3D или FLASH хорошего качества. Далее возможно постоянное сотрудничество. Показывайте свои работы или присылайте info(*)oooweb.ru Аська 365270 Указывайте примерные сроки!

    Презентации14 заявок
    Закрыт
    14 лет назад