Сделать презентацию

Необходимо сделать открытку с новогодним поздравлением(Flash) 1. Открытку будем отправлять по электронной почте, поэтому она должна быть не тяжелой. 2. Что касается внешнего вида, то во вложении два варианта, которые нужно соединить. Т.е. человек получает файл (открытка), ...