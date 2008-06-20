Срочная доработка презентации

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Завершен14 заявок316 просмотров

Нужно СРОЧНО доработать презентацию во флеше.

1. Доделать (или переделать) выпадающее меню.

2. Подредактировать музыку к заставке.

Все действительно очень срочно.

17 лет назад
Sanos
Гость 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

developer_28
Антон 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
9 отзывов(-1)
17 лет назад
$100
1 день
Настроящий ПРОФЕССИОНАЛ своего дела! Обратилась к Антону случайно - работа была срочная, а он был один из доступных фрилансеров на тот момент. Антон к работе подошел очень ответственно – за дело взялся сразу, не откладывая, выполнил все пожелания и вытерпел все мои придирки :) Результат превзошел ожидания. Все работает идеально! Очень рада, что познакомилась с Антоном. В дальнейшем буду обращаться только к нему. Рекомендую для серьезных проектов.
Отличный работодатель. По первой были опасения, что кинут. Но опасения были ложными. да и вызваны они были тем, что как раз недавно другой заказчик бесследно исчез, не заплатив. Насчёт Алёны могу сказать одно: супер. И как человек и как заказчик. Очень порадовало сотрудничество. надеюсь на продолжение.

Заявки фрилансеров

developer_28
Антон 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
9 отзывов(-1)
17 лет назад

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