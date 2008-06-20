Срочная доработка презентации

Настроящий ПРОФЕССИОНАЛ своего дела! Обратилась к Антону случайно - работа была срочная, а он был один из доступных фрилансеров на тот момент. Антон к работе подошел очень ответственно – за дело взялся сразу, не откладывая, выполнил все пожелания и вытерпел все мои придирки :) Результат превзошел ожидания. Все работает идеально! Очень рада, что познакомилась с Антоном. В дальнейшем буду обращаться только к нему. Рекомендую для серьезных проектов.