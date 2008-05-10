Записать флеш

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Закрыт5 заявок259 просмотров

Нужно создать флеш анимацию с элементами интерактивного управления. Исходные материалы: ролик avi или mpeg (запишем тот формат, который нужен), ролики viewpoint, растровые иллюстрации.

На выходе должен быть файл с загрузочным меню и с оперативным меню. При загрузке появляется предложение об установке flash- и viewpoint-плеера. В зависимости от презентора, должна быть возможность работы презентации в режиме автозапуска либо воспроизведения частями по щелчку (аналог слайд-шоу, только вместо слайдов - анимация), остановка ее, переход во viewpoint по принципу "окно в окне", переход на иллюстрации. Иллюстрации можно масштабировать.

17 лет назад
tamazzzi
Елена 
54 года
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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