Записать флеш

Нужно создать флеш анимацию с элементами интерактивного управления. Исходные материалы: ролик avi или mpeg (запишем тот формат, который нужен), ролики viewpoint, растровые иллюстрации.

На выходе должен быть файл с загрузочным меню и с оперативным меню. При загрузке появляется предложение об установке flash- и viewpoint-плеера. В зависимости от презентора, должна быть возможность работы презентации в режиме автозапуска либо воспроизведения частями по щелчку (аналог слайд-шоу, только вместо слайдов - анимация), остановка ее, переход во viewpoint по принципу "окно в окне", переход на иллюстрации. Иллюстрации можно масштабировать.