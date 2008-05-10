Необходимо разработать презентацию оборудования, весь контент (сценарий, фотографии, видео, звук) заказчик предоставляет.Очень маленький срок сдача проекта 15.06.2008. Перечень работ: 1. дизайн флешь-презентации; 2. анимация переходов между кадрами. Стоимость работ 50 000 ...
Записать флеш
Нужно создать флеш анимацию с элементами интерактивного управления. Исходные материалы: ролик avi или mpeg (запишем тот формат, который нужен), ролики viewpoint, растровые иллюстрации.
На выходе должен быть файл с загрузочным меню и с оперативным меню. При загрузке появляется предложение об установке flash- и viewpoint-плеера. В зависимости от презентора, должна быть возможность работы презентации в режиме автозапуска либо воспроизведения частями по щелчку (аналог слайд-шоу, только вместо слайдов - анимация), остановка ее, переход во viewpoint по принципу "окно в окне", переход на иллюстрации. Иллюстрации можно масштабировать.
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