Автоматич. добавление объявлений в Яндекс Директ

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт4 заявки254 просмотра

Требуется создание программы для автоматического добавления объявлений и ключевых сдов в Яндекс-Директ.

Все технические требования Яндекс Директа по объявлениям и ключевым словам должны быть учтены.

Реализация должна быть на Delphi (версия Delphi значения не имеет).

Delphi
17 лет назад
skhokhlov
55 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

andykey
Андрей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
17 лет назад
Не работайте с этим работадателем без предоплаты!!! После того как задание было выполнено начал придиратся и отказался платить, в рузультате было потеряно 2 недели работы.

Заявки фрилансеров

andykey
Андрей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
17 лет назад

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