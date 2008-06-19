В кратце раскажу что должна выполнять программа. Человек вводит ключевые слова, программа автоматически генерирует ему комплекты уникальных названий, описаний кратких описаний к сайтам. Более подробно в icq 5536412
Автоматич. добавление объявлений в Яндекс Директ
Требуется создание программы для автоматического добавления объявлений и ключевых сдов в Яндекс-Директ.
Все технические требования Яндекс Директа по объявлениям и ключевым словам должны быть учтены.
Реализация должна быть на Delphi (версия Delphi значения не имеет).
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