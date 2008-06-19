Доработать программу

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен8 заявок315 просмотров

Требуется доработать элементарную программу, чтобы она работала корректно. Сама форма программы уже готова, на 70 процентов сама программа готова, но есть моменты, которые нужно доработать. 500 рублей, оплата вебмани. Стучаться в аську 472790593

17 лет назад
W1N
35 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

sslab
42 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад
$20
Очень доволен сотрудничеством с этим человеком. Очень быстро разобрался в чужом коде, подавил огромное количество багов в кротчайшие сроки, а также дополнил программу несколькими новыми функциями. Настоящий профессионал своего дела. Буду сотрудничать в дальнейшем.

Заявки фрилансеров

sslab
42 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Анализатор log файлов написать под win

    Необходимо разработать приложение под win для работы с устройством электронного голосования. Если в общих словах, то программа должна делать следующие вещи: • выводить на принтер введённый пользователем текст в заранее определённых областях листа А4. ...

    Прикладное ПО2 исполнителя
    Завершен
    17 лет назад

  • Разработка телефонного автоинформатора

    $250

    Разработка телефонного автоинформатора для уведомления о неуплате за предоставленные услуги с адресным сообщением суммы долга. В качестве оборудования: модем с голосовыми функциями На вход подается либо файл, либо БД с ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Работа для специалиста assembler

    $1000

    Требуется упаковщик файлов. Требования к упаковщику смены сигнатур упакованного файла до стадии неопределения по ранее заданной сигнатуре, так же он должен обладать свойствами обхода метода проактивной защиты и методов типо: Spider Guard ...

    Ассемблер
    Прикладное ПО10 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Найти софт, который разрешит редактировать файл

    Требуется программист, который сможет подсказать, каким софтом можно редактировать файл в приложении(не добавляется, через асю или почту кину. Там обычная виндоусовская установка-архив) к проекту. По идее там всё просто, требуется лишь подсказать или показать. ...

    Прикладное ПО8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • База данных недвижимости

    Есть программка, надо будет ее скопировать по функционалу. Суть универсальный каталог недвижимости с множеством сортировок, програмка должна работать сама по себе без внешних баз и коннектов в интернет. Желающим вышлю ...

    Прикладное ПО30 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Программа генерирующая цветомузыку

    $35

    Задание дали в иснституте... Составить программу для генерации и воспроизведения звуков. Во время воспроизведения цвет дисплея должен меняться, в зависимости от того, какая частота у играющего в данный момент звука. ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработка ПО для 3D-дизайна интерьера

    Цель: Разработать ПО для 3D-дизайна расстановки мебели. Основные требования: 1. 2 версии ПО: для создания 3D-моделей; только для дизайна интерьера. 2. 3D-модели должны полностью соответствовать каталогу компании. 3. Сохранение ...

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Программа для отправки на почтовый ящик

    $2500

    Вот задание: Требуется создать программу, которая при нажатии на нею будет посылать ,определенный файл на e-mail Например: C:\WINDOWS\SYSTEM32\ERRORLOG.INI вот этот файл будет посылать программа при нажатии При включении программа не должна ...

    JavaScript
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад