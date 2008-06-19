Необходимо разработать приложение под win для работы с устройством электронного голосования. Если в общих словах, то программа должна делать следующие вещи: • выводить на принтер введённый пользователем текст в заранее определённых областях листа А4. ...
Доработать программу
Требуется доработать элементарную программу, чтобы она работала корректно. Сама форма программы уже готова, на 70 процентов сама программа готова, но есть моменты, которые нужно доработать. 500 рублей, оплата вебмани. Стучаться в аську 472790593
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПО2 исполнителяЗавершен17 лет назад
- $250
Разработка телефонного автоинформатора для уведомления о неуплате за предоставленные услуги с адресным сообщением суммы долга. В качестве оборудования: модем с голосовыми функциями На вход подается либо файл, либо БД с ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $1000
Требуется упаковщик файлов. Требования к упаковщику смены сигнатур упакованного файла до стадии неопределения по ранее заданной сигнатуре, так же он должен обладать свойствами обхода метода проактивной защиты и методов типо: Spider Guard ...Прикладное ПО10 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется выполнить 3 проекта по 1С(1с Предприятие 8). Исполнитель обязательно должен находиться в Москве Присылать инфо на [email protected]Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт17 лет назад
Требуется программист, который сможет подсказать, каким софтом можно редактировать файл в приложении(не добавляется, через асю или почту кину. Там обычная виндоусовская установка-архив) к проекту. По идее там всё просто, требуется лишь подсказать или показать. ...Прикладное ПО8 заявокЗакрыт17 лет назад
Есть программка, надо будет ее скопировать по функционалу. Суть универсальный каталог недвижимости с множеством сортировок, програмка должна работать сама по себе без внешних баз и коннектов в интернет. Желающим вышлю ...Прикладное ПО30 заявокЗакрыт17 лет назад
- $35
Задание дали в иснституте... Составить программу для генерации и воспроизведения звуков. Во время воспроизведения цвет дисплея должен меняться, в зависимости от того, какая частота у играющего в данный момент звука. ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт17 лет назад
Цель: Разработать ПО для 3D-дизайна расстановки мебели. Основные требования: 1. 2 версии ПО: для создания 3D-моделей; только для дизайна интерьера. 2. 3D-модели должны полностью соответствовать каталогу компании. 3. Сохранение ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт17 лет назад
- $2500
Вот задание: Требуется создать программу, которая при нажатии на нею будет посылать ,определенный файл на e-mail Например: C:\WINDOWS\SYSTEM32\ERRORLOG.INI вот этот файл будет посылать программа при нажатии При включении программа не должна ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен17 лет назад
Пример: КРОНАС, ТОВ (заглавными буквами, жирный шрифт) 83300, м. Донецьк, Шевченко вул., 3, оф. 507 (062) 334-45-09 (062) 334-45-10 База будет на трех языках: укр/рус/англ. ...Прикладное ПО16 заявокЗакрыт17 лет назад